Москва, 14 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России в ходе наступления на донецком направлении освободили часть населённого пункта Водяное, находящегося на территории ДНР. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служа Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в ходе наступления российские бойцы уничтожили порядка 50 боевиков ВСУ, один танк противника, три бронемашины и четыре пикапа.

Кроме того, сообщается, что на южнодонецком направлении было отбито контрнаступление четырех штурмовых групп ВСУ.