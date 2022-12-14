Москва, 14 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Российские военные огнём артиллерии и активными действиям сорвали контратаки трех штурмовых групп киевских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 14 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населённых пунктов Площанка и Кременная Луганской Народной Республики», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ситуация в зоне спецоперации по денацификации Украины складывается таким образом, что «в ужас приводит» танкистов ВСУ.