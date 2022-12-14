Мелитополь, 14 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Каменской Запорожской области Вооруженными силами Российской Федерации уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом в ходе брифинга 14 декабря сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказал он.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Как передает ИА REGNUM, ранее Конашенков в ходе брифинга 13 декабря сообщил об уничтожении семи пунктов управления ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.