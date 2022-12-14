Москва, 14 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о статусе георгиевской ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская ленточка

Георгиевская лента станет одним из символов воинской славы России. Георгиевская лента, в том числе ее изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, и иных мероприятий, следует из документа.

С принятием закона за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность. Штраф составит до 5 млн рублей.