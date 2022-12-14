Париж, 14 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Спрос на нефть в мире растет, несмотря на сезонное замедление в целом. По итогам 2022 года ожидается роста спроса на нефть в мире на 140 тыс. баррелей в сутки, увеличившись на 2,3 млн баррелей в сутки. Такой прогноз сделан в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Erik Mclean Баррель нефти

По 2023 году аналитики агентства также дают позитивный прогноз на спрос на нефть. Они считают, что рост составит 100 тыс. баррелей в сутки, в целом достигнув 1,7 млн баррелей в сутки.

В целом в 2022 году спрос на нефть в мире может достичь 99,9 млн баррелей в сутки, а в 2023 году — 101,6 млн баррелей в сутки, говорится в докладе.