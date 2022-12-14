Москва, 14 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Попытку наступления боевиков ВСУ в ДНР пресекли российское военные в ходе спецоперации, сообщил 14 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

По данным Минобороны России, ВСУ осуществили попытку наступления на позиции российских военных на южнодонецком направлении. В контратаке ВСУ участвовали четыре штурмовые группы.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, наступать боевики пытались в направлении сёл Павловка, Новомайорское и Нескучное. «Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — сказал Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павловку российские военные освободили от ВСУ в середине ноября. За это село российские войска вели упорные бои с ВСУ.

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