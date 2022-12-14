Москва, 14 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Диалог по поставкам иранских автомобилей на российский рынок идёт. Об этом 14 декабря заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции в резиденции посольства.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Посол подтвердил, что договоренности по поставкам иранских автомобилей в Россию будут реализованы. Иран и Россия ведут диалог по этому вопросу.

Казем Джалали выразил надежду, что взаимодействие в данной сфере скоро перейдёт в практическую плоскость.

«Диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь», — отметил посол.

По словам дипломата, некоторые российские автомобили присутствуют на иранском рынке и есть надежда, что скоро автомобили иранского производства смогут присутствовать на рынке России.

Кроме того, посол заявил, что Россия и Иран обсуждают тему совместного производства автомобилей.

Как ранее передавало ИА REGNUM, автомобили иранского бренда Iran Khodro на российском рынке могут составить конкуренцию популярным авто южнокорейских и других марок. Такое мнение выразил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль аналитическому агентству «Автостат».