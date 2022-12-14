Москва, 14 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Права эмбрионов и детей, рожденных в ходе оплодотворения в пробирках, необходимо защитить законом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявила сенатор Елена Мизулина в ходе заседания Совфеда.

Иван Шилов ИА REGNUM Мизулина

Ранее верхняя палата парламента одобрила закон, который запрещает суррогатное материнство для иностранцев.

«Еще один очень важный момент — это права ребенка. И здесь есть два момента. Во-первых, ребенок… Это так называемое оплодотворение in vitro в пробирке и в период, когда происходит это оплодотворение, это где-то в пределах недели, вот эти половые клетки и будущий эмбрион не защищены правовым образом. То есть фактически они не в теле уже генетических родителей, не в теле суррогатной матери, и, соответственно, он беззащитный совсем. Можно делать все, что угодно. Закон пока не защищает. Это надо учесть», — сказала она.

Также сенатор обратила внимание на то, что «не защищает ситуацию, если вдруг и генетические родители и суррогатная мать от него (ребенка — прим. ред.) откажутся после рождения».

«К сожалению, такие ситуации тоже есть и их уже достаточно много», — добавила она.