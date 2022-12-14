Луганск, 14 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Ситуация в зоне спецоперации по денацификации Украины складывается таким образом, что «в ужас приводит» танкистов ВСУ. Об этом 14 декабря сообщил «Первому каналу» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Цитата из видео «Зверства ВСУ» ВСУ

По его словам, на днях поступила информация о случаях саботажа в украинских танковых подразделениях.

«Опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», — сказал офицер.

Марочко отметил, что в ВСУ чаще всего используют устаревшие танки Т-64. Он также заявил, что украинские командиры заваривают люки в танках, чтобы танкисты не убежали оттуда во время наступления.

Напомним, ранее российские военнослужащие уже сообщали о случаях, когда солдат ВСУ заваривают в танках или БТР. Тем не менее они всё равно сдаются, приближаясь к российским позициям, отвернув пушку и выстукивая азбукой Морзе SOS.