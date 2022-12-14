Москва, 14 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым в России, кроме городов федерального значения, вводится единый порядок согласования архитектурного облика городов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Как ранее пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), на сегодняшний день данный вопрос законодательно урегулирован лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Основные полномочия по согласованию архитектурного облика получат муниципалитеты, а требования и критерии разработает правительство РФ. Срок выдачи согласования составит не более 10 рабочих дней. Также муниципалитеты смогут самостоятельно определять границы, в которых требуется обязательное согласование архитектурного облика.

Законом устанавливаются случаи, когда согласование архитектурного облика не нужно, в частности, для объектов обороны и безопасности.