Москва, 14 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Провести в феврале 2023 года большие парламентские слушания на тему возвращения в оборот земель сельхозназначения, повышения плодородия и более эффективного ее использования предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Мы могли бы в середине февраля провести большие парламентские слушания в этом зале, с приглашением регионов, министерства сельского хозяйства, контрольно-надзорных органов, потому что принятый ранее закон, который мы с вами здесь обсуждали, где речь как раз шла о возврате земель для использования, как мы видим, недостаточно эффективно работает», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что повышенное налогообложение на брошенную землю не работают.

Предполагается, что в слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители прокуратуры, Россельхознадзора, производители удобрений.

«Возможно, выработаем решения, которые лягут либо в основу будущего закона либо подзаконных актов», — сказал Володин.