Берлин, 14 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя решение Евросоюза в вопросе о ценообразовании газа, подчеркнул, что уровень потолка цен на газ не должен навредить импорту энергоресурса.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

«Простых и быстрых решений не бывает. Мы не способны влиять на цены таким образом, что в итоге в Европу будет поставляться слишком мало газа», — заявил Шольц 14 декабря во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге.

Также канцлер Германии добавил, что надеется на скорейшее и прагматичное решение данного вопроса.

Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц высказал мнение, что все страны Европейского союза должны быть единодушны в своей поддержке Украины.