Москва, 14 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Зафиксированный в России рост доли нераспроданных квартир в новостройках объясняется целым набором факторов: макроэкономической неопределенностью, ситуацией на внутреннем рынке, спровоцировавшей снижение реальных доходов населения, выжидательной позицией потенциальных покупателей, всё чаще выбирающих сберегательную стратегию поведения, пересмотром структуры личных расходов и прочими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила профессор департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Юлия Тюрина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«В случае возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах продолжит расти доля нераспроданных квартир в новостройках ввиду того, что в таких крупных городах и так наиболее благоприятный спрос на них из-за величины доходов населения, которая превышает во многом заработки в мелких городах, — сказала Тюрина. — Однако отказ от льготной ипотеки и повышение ипотечных ставок однозначно снизят спрос, и доля нераспроданных квартир начнет расти особенно быстрыми темпами (при условии сохраняющейся ситуации в экономике страны, на мировой арене, продолжения специальной военной операции). Это приведет к ухудшению экономических результатов деятельности организаций строительной отрасли, что по цепочке по принципу отложенного эффекта спровоцирует проблему выплат заработных плат сотрудникам, расчетов с подрядчиками и контрагентами, снижение поступлений в виде налогов и обязательных платежей в бюджет государства, торможение и, возможно, приостановление процесса строительства текущих и запланированных объектов по их завершении, даже несмотря на наличие механизма с эскроу-счетами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост доли нераспроданных квартир в российских новостройках объяснили несбалансированностью российского рынка жилья.