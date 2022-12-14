Курск, 14 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В настоящее время порядка 18 тысяч жителей Курской области из-за снегопада остаются без электричества. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

«Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек», — написал он в своём сообщении.

Также глава области уточнил, что в работах по восстановлению электроснабжения участвуют 97 бригад, в число которых входят 400 специалистов со 130 единицами спецтехники, и в них также участвуют и энергетики других регионов.

Кроме того, Старовойт указал, что также из-за снегопада наблюдаются проблемы с водоснабжением в нескольких районах Курска, которые специалисты обещают исправить к 15:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря, в Петербурге выпало почти 17 см снега. Его уборкой были заняты около тысячи дворников и более тысячи единиц дорожной техники.