Брюссель, 14 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Европейская комиссия направила Украине последний в 2022 году транш помощи, сообщает пресс-служба европейского ведомства.

europa.eu Помощь от Евросоюза Украине

В заявлении Еврокомиссии говорится, что размер транша составляет €500 млн. Это третий по счету и последний в 2022 году транш в рамках программы макрофинансовой помощи.

Ранее Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития. Полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в кабинете министров Украины заявили, что Киев заключил четыре международных экономических соглашения на общую сумму более €530 млн евро.

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