Москва, 14 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, упрощающий оформление документов при строительстве домов на землях, полученных по программам «Арктический гектар» и «Дальневосточный гектар», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается возможность строительства объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование «на основании указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об окончании строительства параметров, в отношении которых уполномоченными органами не проводится проверка на соответствие правилам землепользования и застройки».

Закон также отменяет обязанность граждан, получивших земельный участок, предоставлять декларацию об его использовании спустя три года после начала его освоения. При этом граждане смогут выбирать вид разрешенного использования участка в течение двух лет, а не в течение одного года, как это установлено.

Кроме того, прописывается, что до 1 марта 2023 года уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней после дня истечения 5 лет со дня предоставления гражданину земельного участка в безвозмездное пользование направляет этому гражданину с использованием портала «Госуслуги» уведомление о наличии у этого гражданина права в срок до 1 марта 2023 года обратиться с заявлением о предоставлении такого земельного участка в собственность или в аренду

Устанавливается, что до 1 марта 2023 года гражданин, с которым заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, вправе подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет после дня окончания срока действия данного договора.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал предложение о создании интерактивной карты и мобильного приложения для программ по Дальневосточному и Арктическому гектару