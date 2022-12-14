Москва, 14 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о запрете перепрофилирования детских лагерей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Правительство России получает полномочия устанавливать случаи, при которых допускается изменение назначения или ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью, следует из документа.

Вводятся ограничения для реорганизации детских оздоровительных лагерей и инфраструктуры.

Законом устанавливается, что изменение целевого назначения или вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных для размещения объектов, предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей, запрещается. Исключение прописано для случаев изъятия таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Модернизация детских лагерей, которые находятся в запустении, в первую очередь коснется объектов, расположенных в Дагестане и Алтае, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.