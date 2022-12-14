Москва, 14 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Коллеги, очень важно, что в это напряженное время мы закон за законом принимаем дополнительные меры защиты социальной граждан, поддержки отдельных категорий граждан. Такие законы всегда приятно принимать», — сказала в ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля, что на 963 рубля больше, чем сейчас, показатель соответствует росту на 6,3%.

Таким образом, величина будет установлена исходя из темпа роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год.

Президент России подписал закон, в соответствии с которым прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей.

С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей в месяц. С 1 января 2023 года МРОТ повышается на 963 рубля, что соответствует росту МРОТ на 6,3%.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) в связи с принятием закона составят 20,6 млрд рублей.