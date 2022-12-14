Берлин, 14 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что все страны Евросоюза единодушны в своей поддержке Украины. Он предостерег своих соседей по Евросоюзу от попыток повлиять на решения по оказанию помощи Киеву, прибегнув к блокировке ряда законов. Об этом Шольц заявил в ходе своего выступления в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Те, кто думает, что они могут «подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпят неудачу», заявил канцлер Шольц.

По его словам, Украина будет получать поддержку от ЕС до тех пор, пока Россия не выведет войска, пишет агентство Reuters.

Напомним, ранее Венгрия призвала учитывать её национальные интересы при принятии, в частности, потолка цен на нефть. В противном случае премьер-министр этой страны Виктор Орбан пообещал блокировать новые санкционные пакеты ЕС против России.