Москва, 14 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. К журналистке Ксении Собчак подан иск о взыскании задолженности в размере 3 млн рублей за установленное каминное оборудование в доме. Об этом 14 декабря рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 млн 30 тыс. 671 рублей», — приводит её слова ТАСС.

Также отмечается, что в иске говорится о том, что по договору было необходимо установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и в гостиной, после чего ответчик внёс предоплату и эти работы были выполнены, однако затем остальная сумма не была перечислена.

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