Москва, 14 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Российские рейтинговые агентства готовы заполнить внутренний рынок на фоне прекращения деятельности крупных международных рейтинговых агентств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Совфеда.

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Напомним, в конце марта 2022 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило об аннулировании рейтингов российских компаний.

В ходе заседания сенаторы поинтересовались, готовы ли российские рейтинговые агентства заполнить внутренний рынок.

«Да, готовы. Собственно говоря, еще с 2017 года основным драйвером развития российской индустрии было государственное регулирование. Еще в 2017 года в законе о рейтинговой деятельности, поправки в который сейчас рассматриваются, было государство в своих решениях, в своем регулировании не может опираться на рейтинги иностранных агентств», — ответил Моисеев.

По его словам, сейчас «примерно 50% банков по штукам и 97% банков по активам уже имеют рейтинги российских агентств».

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