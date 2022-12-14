Москва, 14 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту трудовых прав военнослужащих-контрактников, работавших в государственных организациях, внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Предлагается сохранить в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, работавшими до призыва на военную службу в государственных организациях, права на поступление на работу в те же организации, а за проходившими военную службу по призыву — также приоритетного права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу.

Речь идет о принимавших участие в специальной военной операции на территориях ЛНР, ДHP и Украины.

Ранее Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о преимущественном праве на рабочее место у прежнего работодателя для мобилизованного. Закон защищает трудовое право участника специальной военной операции: мобилизованный получает преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.