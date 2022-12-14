Луганск, 14 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате обстрелов, которые боевики ВСУ совершали по территории Луганской Народной Республики с помощью присланных из США систем залпового огня HIMARS, погибли 44 мирных жителя. Об этом 14 декабря сообщил журналистам замруководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) Роман Иванов.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Он добавил, что из-за применения американских систем также были ранены 98 мирных жителя. Кроме того, эти ракеты повредили более 900 гражданских объектов.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что боевики ВСУ обстреливают населённые пункты Донбасса даже, когда невозможно вести прицельную стрельбу из-за плохой видимости.