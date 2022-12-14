Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Августа Мейера, совладельца компании «Рив Гош» и других крупных бизнес-структур по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Совладелец «Рив Гош» Август Мейер

Ранее ИА REGNUM сообщало, что известный бизнесмен американского происхождения в декабре 2021 года был заключен под стражу и до сих пор находится в СИЗО. Его и супругу обвинили в мошенничестве на сумму свыше 3 млрд рублей по делу обанкротившегося ритейлера «Юлмарт», где Мейер был совладельцем. Пострадавшей стороной в деле выступает «Сбербанк».

Как сообщили 14 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в настоящее время следствие завершилось, и Мейер знакомится с материалами уголовного дела, которое составляет 150 томов. Этот процесс еще не закончен, поэтому следователь ходатайствовал о продлении содержания фигуранта под стражей на 2 месяца 22 суток.

Следствие сослалось на тяжесть обвинения и наличие оснований полагать, что Мейер может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу. В свою очередь защита бизнесмена заявила о наличии у обвиняемого хронического заболевания, представила документы, подтверждающие возможность содержания Мейера под домашним арестом, а также готовность внести за него денежный залог в размере 25 млн рублей.

Как установил суд, Мейер имеет гражданство трех государств, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме того, обвиняемый имеет возможность распоряжаться имуществом стоимостью более 1 миллиарда рублей.

«Имеется достаточно оснований полагать, что опасаясь строгости потенциально возможного наказания, обвиняемый может скрыться от органов следствия и располагает необходимыми для этого финансовыми возможностями», — объяснили в ОПС решение горсуда, который продлил Мейеру содержание в СИЗО до 1 марта 2023 года.

Его супруге Инне Мейер и еще одному фигуранту дела о мошенничестве Елене Стрельцовой продлен домашний арест на тот же срок.