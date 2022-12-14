Москва, 14 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Жестокого поведения Запада в пандемию, когда санкциями Иран лишили возможности использовать его финансовые ресурсы, в стране не забудут, сообщил 14 декабря журналистам иранский посол в Москве Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иранский дипломат напомнил, что у стран Запада во время пандемии была финансовая поддержка, на решение остро вставших вопросов выделялись большие деньги. Иран же лишили такой возможности, и это в Тегеране рассматривают как угнетение со стороны Запада.

Казем Джалали «Ирану не позволили использовать его финансовые ресурсы, которые находились за территорией Ирана, не позволили в этот трудный период использовать финансовые ресурсы».

Он выразил мнение, что западные санкции используются как «инструмент против человечества». А Запад оставляет людей без помощи, лишая их лекарств. Используя санкции, Запад посягает на эти жизненно важные потребности.

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