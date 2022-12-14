В Германии узнали о планах заговорщиков убить канцлера ФРГ Шольца — NYT
Берлин, 14 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Стало известно о планах заговорщиков напасть на канцлера Германии Олафа Шольца, пишет 14 декабря газета New York Times.
Журналисты издания сообщают, что во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов заговорщиков, включающих нападение на парламент, арест его членов и убийство канцлера.
В Германии были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски из-за подозрений лиц в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти. Задержания, как пишет газета, проходили как в Германии, в частности в Берлине, Баварии и Саксонии, так и в Австрии и Италии.
Олаф Шольц ранее заявлял, что масштабная операция правоохранительных органов показала, что Германия находится под защитой и способна предотвратить подобные нарушения закона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия готова содействовать коллективной обороне блока НАТО, если понадобится.