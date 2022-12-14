Берлин, 14 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Стало известно о планах заговорщиков напасть на канцлера Германии Олафа Шольца, пишет 14 декабря газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Журналисты издания сообщают, что во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов заговорщиков, включающих нападение на парламент, арест его членов и убийство канцлера.

В Германии были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски из-за подозрений лиц в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти. Задержания, как пишет газета, проходили как в Германии, в частности в Берлине, Баварии и Саксонии, так и в Австрии и Италии.

Олаф Шольц ранее заявлял, что масштабная операция правоохранительных органов показала, что Германия находится под защитой и способна предотвратить подобные нарушения закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия готова содействовать коллективной обороне блока НАТО, если понадобится.