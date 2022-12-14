Москва, 14 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации мобилизованных и участников специальной военной операции внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Андрей Картаполов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предполагается проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации.

Сейчас эти граждане считаются военнослужащими, но обязанность проходить эту процедуру для идентификации у них пока отсутствует.