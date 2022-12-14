Пекин, 14 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не гнушаются использовать дискриминационные и несправедливые методы в отношении предприятий других стран. Об этом 14 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

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Он добавил, что Вашингтон также злоупотребляет мерами экспортного контроля и политизирует технологические процессы, что, по словам дипломата, является «откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием».

«Действия США серьёзно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек», ― подчеркнул Вэньбинь.

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Также своими действиями Вашингтон нанёс «серьёзный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями». Это, указал представитель китайского внешнеполитического ведомства, не соответствует ни интересам Китая, ни интересам США, «ни интересам всего остального мира». Поэтому Пекин настроен решительно «защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, США готовят новые санкции против Китая. По данным источников Bloomberg, под ограничения могут попасть более трёх десятков технологических компаний КНР, в том числе крупнейший китайский производитель микросхем памяти YMTC. Отмечается, что санкции могут быть введены уже в ближайшие дни.