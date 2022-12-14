Махачкала, 14 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вылетевший из Махачкалы в Санкт-Петербург самолёт авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что самочувствие второго пилота ухудшилось. Об этом 14 декабря сообщила представитель авиаперевозчика.

Rostkol Самолет авиакомпании «Победа»

«Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 505 от 13.12.2022 Махачкала — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по причине внезапного ухудшения состояния здоровья второго пилота», — приводит её слова РИА Новости.

Также представитель уточнила, что командиром самолёты были выполнены все необходимые процедуры в соответствии с правилами проведения полётов, и подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью клиентов не было.

При этом она добавила, что в данный момент второй пилот находится под наблюдением медперсонала, указанный рейс был выполнен резервным экипажем авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на острове Сицилия потерпел крушение самолёт ВВС Италии.