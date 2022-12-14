Пекин, 14 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Китай выступил против наращивания Японией военной мощи под прикрытием якобы растущей китайской военной угрозы. Власти Китая всегда были приверженцами мира в регионе и установления партнерских отношений. Такое мнение высказал на брифинге 14 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«Документ Японии об оборонной политике игнорирует факты, является отступлением от обязательств японской стороны по двусторонним отношениям и договоренностей между Пекином и Токио, безосновательно очерняет Китай»,— прокомментировал дипломат рекордную сумму, которую минобороны Японии планирует запросить на будущий финансовый год — около 5,595 трлн иен или 41,4 млрд долларов.

Как отметил Ван Вэньбинь, и Китай, и Япония являются важными странами в этом регионе и необходимо относиться друг у другу как партнеры по сотрудничеству, не создавая своему соседу угроз.