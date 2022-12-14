Рим, 14 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В возрасте 96 лет скончался один из первых итальянских папарацци, фотограф и художник Карло Риккарди. Об этом 14 декабря в интервью РИА Новости сообщил сын Карло Маурицио.

Maurizio riccardi Карло Риккарди

«Отец умер в столичной клинике, куда он был госпитализирован несколько недель назад. В последнее время его состояние ухудшилось, и во вторник его не стало», — сказал он.

Также он отметил, что похороны отца состоятся в четверг, 15 декабря, в базилике Сан-Мария-ин-Монтесано.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось о кончине американского актера Стюарта Марголина, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет.