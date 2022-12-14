Москва, 14 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Мнение депутата Госдумы РФ Андрея Гурулёва («Единая Россия») о том, что Европа готовится к большой войне на континенте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать не стал.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

Официальный представитель Кремля заявил, что он не пресс-секретарь парламентария.

«Вы знаете, я не пресс-секретарь депутата Гурулёва, и поэтому оставлю это без комментариев», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте. По его словам, «не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами».

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Парламентарий считает, что страны НАТО являются инструментом Соединённых Штатов для продвижения собственных интересов, поэтому надо быть готовым ко всему этому.