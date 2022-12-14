Стамбул, Турция, 14 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) провели в Стамбуле спецоперацию, в ходе которой задержали 44 частных детектива, подозреваемых в работе на службу разведки Израиля «Моссад». Об этом 14 декабря сообщает телеканал A Haber, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, следователи обвиняют задержанных в слежке за палестинцами. Детективы якобы собирали данные и в государственных учреждениях, и в неправительственных организациях Турции.

Сообщается, что под стражу взяли в том числе основателя «Ассоциации частных детективов Турции» Исмаила Етимоглу. Следователи прокуратуры Стамбула возбудили уголовное дело. Официальных данных по данному инциденту нет.