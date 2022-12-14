Москва, 14 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. У России нет друзей среди недружественных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шулер

«Нет у нас друзей среди недружественных стран. Они уже свою позицию выразили. Поэтому надо их именно так и называть — жулики самые настоящие. Вот зерновой коридор обсуждали. Эти Организации Объединенных Наций обратились с просьбой, чтобы зерно поступало в беднейшие страны, в первую очередь Африки», — сказал Володин.

По его словам, накануне в Турции вопрос «зерновой сделки» и «зернового коридора» обсуждался с президентом Турции.

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«Наши коллеги, которые участвовали в разговоре, здесь присутствуют. Три процента всего идёт в беднейшие страны, 44,7% зерна украинского идет в Евросоюз, страны богатейшие. Себя кормят, других забывают», — добавил Володин.

В Госдуме проходит «правительственный час» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По словам министра, Россия продолжает исполнять экспортные обязательства, в первую очередь перед дружественными странами. Продовольствие, произведенное в России, востребовано в мире и сегодня поставляется более чем в 150 государств, уточнил он.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий российским страховщикам в 2023-м заключать со страховщиками из недружественных стран сделки по экспорту продовольствия и удобрений. Новая норма вступит в силу с 1 января 2023 г. и будет действовать по 31 декабря 2023 г. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках «зерновой сделки».

Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе прошедших в Стамбуле переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала.