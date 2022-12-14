Москва, 14 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, направленный на сокращение объектов незавершенного строительства в России и защиту прав участников долевого строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Так, по ходатайству руководства региона «Фонд развития территорий» наделяется правом изменения решения о финансировании завершения строительства проблемного объекта на решение о финансировании выплат возмещения участникам долевого строительства. Изменение решения применяется при отсутствии в течение трех лет с момента передачи полномочий застройщика Фонду возможности завершения строительства проблемного объекта. Также аналогичное решение может применяться, если вступило в силу решение суда о признании объекта самовольной постройкой либо отсутствует техническая возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения или выявлена необходимость выполнения работ по усилению или демонтажу его несущих и ограждающих конструкций.

Возмещение участникам долевого строительства будет осуществляться фондом за счет своего имущества в порядке, установленном правительством РФ. Также в законе регулируется вопрос возврата средств материнского капитала, которые были использованы для приобретения жилого помещения.

Вводятся положения, устанавливающие, что до 31 декабря 2023 года средства компенсационных фондов, зачисленные на специальные банковские счета национальных объединений саморегулируемых организаций и не использованные для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, допускается использовать для осуществления национальными объединениями саморегулируемых организаций функций, направленных на снижение негативных последствий введения в отношении России ограничительных мер экономического характера. Перечень функций, на которые допускается расходование указанных в настоящей части денежных средств, порядок принятия решения об использовании этих денежных средств и порядок расчета допустимого объема их использования устанавливаются Минстроем России.

Кроме того, исключается возможность передачи средств компенсационного фонда в доверительное управление управляющим компаниям, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами или по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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