Веллингтон, 14 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против трёх граждан Ирана, которых они обвиняют в якобы поставках России оружия. Об этом 14 декабря сообщается на сайте главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.

labour.org. nz Нанайа Махута

«Новые санкции введены против Ирана за его поставки технологий вооружений России», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что санкции были введены властями Новой Зеландии в отношении двух командующих корпуса «Стражей исламской революции» (элитная часть иранской армии) — Саида Агаджани и Амира Али Хаджизаде, главы генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, а также против иранской компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что санкции против ряда предпринимателей и чиновников Ирана, обвинённых Лондоном в причастности к якобы поставкам беспилотников России, ввели власти Великобритании.