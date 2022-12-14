Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против Ирана
Веллингтон, 14 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против трёх граждан Ирана, которых они обвиняют в якобы поставках России оружия. Об этом 14 декабря сообщается на сайте главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.
«Новые санкции введены против Ирана за его поставки технологий вооружений России», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что санкции были введены властями Новой Зеландии в отношении двух командующих корпуса «Стражей исламской революции» (элитная часть иранской армии) — Саида Агаджани и Амира Али Хаджизаде, главы генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, а также против иранской компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что санкции против ряда предпринимателей и чиновников Ирана, обвинённых Лондоном в причастности к якобы поставкам беспилотников России, ввели власти Великобритании.