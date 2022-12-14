Донецк, 14 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Кировского района города Донецка Донецкой Народной Республики повреждена школа. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 14 декабря в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«По поступившей информации, сегодня в результате террористического обстрела Кировского района повреждения получило здание средней школы №80 — выбито остекление окон», — сообщил Кулемзин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ.