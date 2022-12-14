Москва, 14 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал первоочередной задачей защиту людей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР, — заявил Песков в беседе с журналистами 14 декабря. — Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, спецоперация продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о скором принятии Конституции ДНР.