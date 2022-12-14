Ново-Огарево, Московская область, 14 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет 14 декабря совещание с правительством в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой встречи станет вопрос проведения нового этапа так называемой административной гильотины. С докладом по теме выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он также отметил, что в ходе онлайн-совещания с членами правительства будут обсуждаться и другие текущие вопросы. Часть их будет доступна в открытом режиме, остальные темы — непубличного характера.

Напомним, так называемая административная гильотина представляет собой реформу контрольно-надзорной деятельности. В рамках её проведения осуществляется полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.