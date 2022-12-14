В ВШЭ и РАНХиГС дали прогноз по темпам падения ВВП РФ в 2023 году
Экономист ВШЭ Кондрашов рассказал, как может снизиться российский ВВП в 2023 году
Москва, 14 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Эксперты Счетной палаты РФ полагают, что в 2023 году ВВП России может снизиться на 1%, и риски такого спада действительно имеются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.
«Согласно ежемесячному макроэкономическому опросу Банка России, проведенному 30 ноября — 6 декабря 2022 года, профессиональные прогнозисты в среднем ожидают, что в 2023 году российская экономика сократится на 2,4%, причем прогноз ухудшился относительно предыдущего опроса (ранее ожидалось снижение на 2,1%). Мы в целом согласны, что есть риски такого спада в 2023 году, однако допускаем, что снижение ВВП может составить и 1%. Многое будет зависеть от дальнейшего хода адаптации российской экономики к санкциям, а также от эффектов от новых санкций», — сказал Кондрашов.
В свою очередь, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что меры фискальной поддержки бизнеса и ослабление денежно-кредитной политики должны снизить негативное влияние глобального кризиса и геополитических рисков на ВВП России.
«В результате мы, вероятно, будем иметь — 1% или — 2% ВВП в 2023 году. Самое главное, что, судя по всему, с 2023 года нам удастся избежать заметного падения реальных доходов населения. Но это произойдет при условии, что удастся удержать стабильной финансовую систему, бюджет и избежать катаклизмов в экономике (к примеру, остановки производства крупных компаний)», — полагает Абрамов.
Напомним, как сообщалось ранее, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев заявил, что в 2023 году снижение ВВП России может составить 1%.