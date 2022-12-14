Москва, 14 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Эксперты Счетной палаты РФ полагают, что в 2023 году ВВП России может снизиться на 1%, и риски такого спада действительно имеются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Согласно ежемесячному макроэкономическому опросу Банка России, проведенному 30 ноября — 6 декабря 2022 года, профессиональные прогнозисты в среднем ожидают, что в 2023 году российская экономика сократится на 2,4%, причем прогноз ухудшился относительно предыдущего опроса (ранее ожидалось снижение на 2,1%). Мы в целом согласны, что есть риски такого спада в 2023 году, однако допускаем, что снижение ВВП может составить и 1%. Многое будет зависеть от дальнейшего хода адаптации российской экономики к санкциям, а также от эффектов от новых санкций», — сказал Кондрашов.

В свою очередь, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что меры фискальной поддержки бизнеса и ослабление денежно-кредитной политики должны снизить негативное влияние глобального кризиса и геополитических рисков на ВВП России.

«В результате мы, вероятно, будем иметь — 1% или — 2% ВВП в 2023 году. Самое главное, что, судя по всему, с 2023 года нам удастся избежать заметного падения реальных доходов населения. Но это произойдет при условии, что удастся удержать стабильной финансовую систему, бюджет и избежать катаклизмов в экономике (к примеру, остановки производства крупных компаний)», — полагает Абрамов.

Напомним, как сообщалось ранее, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев заявил, что в 2023 году снижение ВВП России может составить 1%.