Брюссель, 14 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Репутация Евросоюза в мире зависит от расследования коррупции в Европарламенте. Об этом 14 декабря заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе на форуме по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Жозеп Боррель заявил, что из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан Европарламент, над Евросоюзом «смеются люди», и репутация европейского содружества на мировой арене зависит от проведенного расследования.

Глава европейской дипломатии заявил, что не нужно скрывать то, что произошло в Европарламенте, и следует показать, как это серьезно по отношению к политической системе.

«Некоторые люди смеются: «Вы говорите о коррупции в моей стране, а посмотрите, что происходит у вас!» — привел пример Жозеп Боррель, добавив, что ЕС раскрывает и реагирует на ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе по расследованию подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Это связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Задержана заместитель председателя Европарламента Ева Кайли и её партнер. После этого случая власти Греции заморозили активы Евы Кайли.

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