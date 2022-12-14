Москва, 14 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В этом году президент России Владимир Путин не будет участвовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, сообщил 14 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Гала-матч «Ночной хоккейной лиги»

«Нет, не планируется в этом году», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году 29 декабря Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче в посёлке Стрельна в Санкт-Петербурге. В игре также участвовал белорусский президент Александр Лукашенко.