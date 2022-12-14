Москва, 14 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Официальной информации по поводу поставок Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Вашингтоном призвал дождаться пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил об этом 14 декабря журналистам.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

Как указал представитель Кремля, он пока не хотел бы комментировать такую информацию, потому что это ещё только сообщения СМИ

«В наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», — сказал он

Как передавало, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после того как указ президента России Владимира Путина о противодействии введению странами Запада ограничения цен на российскую нефть будет готов, он будет опубликован