Ашхабад, 14 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Азербайджан ведёт активную подготовку инфраструктуры к открытию движения транспорта в Нахичеванскую Автономную Республику через Армению. Об этом 14 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на трёхсторонней встрече с лидерами Туркменистана и Турции в Туркменбаши.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По его словам, на территории Азербайджана выполнили 40% объёма работ по прокладке железной дороги и 70% объёма работ при строительстве автомобильной трассы.

«Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор», — заявил Алиев.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы от ноября 2020 года армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного сообщения Азербайджана с Нахичеванью. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен иметь контролируемый Баку «Зангезурский коридор» через армянскую территорию. Пашинян на это заявил, что «коридорная логика» неприемлема.