Москва, 14 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. После того как указ президента России Владимира Путина о противодействии введению странами Запада ограничения цен на российскую нефть будет готов, он будет опубликован. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Как только будет указ готов, мы его опубликуем», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он согласен с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае поставок Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot они станут законной целью для российских Вооружённых сил (ВС).