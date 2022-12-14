Песков рассказал об указе об ответных мерах на потолок цен на нефть
Песков рассказал, когда будет опубликован указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Москва, 14 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. После того как указ президента России Владимира Путина о противодействии введению странами Запада ограничения цен на российскую нефть будет готов, он будет опубликован. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Добыча нефти
«Как только будет указ готов, мы его опубликуем», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он согласен с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае поставок Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot они станут законной целью для российских Вооружённых сил (ВС).