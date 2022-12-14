Москва, 14 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Россия предварительно выполняет доктрину продовольственной безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты питания

«Предварительно доктрина продовольственной безопасности (в 2022 году — ред.) будет исполнена по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару. Максимально приблизимся к ориентирам по овощам и картофелю», — проинформировал Патрушев.

В рамках Союзного государства вместе с белорусской продукцией будет достигнута полная обеспеченность по молоку, уточнил министр.

Одновременно Россия продолжает исполнять экспортные обязательства, в первую очередь перед дружественными странами.

«Наше продовольствие востребовано в мире и сегодня поставляется более чем в 150 государств. По прогнозам, объем внешней торговли в 2022 году составит порядка 40 млрд долларов», — отметил Патрушев.

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