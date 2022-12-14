Москва, 14 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Возможность вхождения в состав России Чернигова и Одессы зависит главным образом от выбора жителей этих территорий, сообщил 14 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернигов

«Всё зависит от выбора граждан, от решения людей, — сказал Песков. — Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР».

Представитель Кремля добавил, что в Донецке сейчас тяжёлое положение и именно на этом направлении концентрируются российские военные на текущем этапе спецоперации.

Ранее и. о. главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в перспективе и Одесса, и Чернигов должны быть освобождены от украинской оккупации. О каких-то временных ориентирах, отметил Пушилин, говорить сейчас рано.

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