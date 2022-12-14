Москва, 14 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае поставок Киеву американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, они станут законной целью для российских Вооружённых сил (ВС). Он заявил об этом 14 декабря журналистам.

Mark Holloway Комплекс Patriot

«Безусловно», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что он не хотел бы комментировать пока такую информацию, так как это ещё только сообщения СМИ, и предложил дождаться официальной информации по этому поводу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон уже в течение ближайшей недели может объявить об отправке Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.