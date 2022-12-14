Москва, 14 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин до конца 2022 года намерен встретиться с главами новых регионов РФ, сообщил 14 декабря журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что точная дата встречи с главами новых регионов уже определена и будет сообщена позже.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в вузах новых регионов России «беда» с учебно-лабораторным и научным оборудованием.

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