Москва, 14 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Дата следующих переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не назначена, но они могут встретиться на полях предстоящего саммита стран — участниц СНГ. Об этом 14 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

«Вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ, где как минимум трое [лидеров] будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях [саммита] », — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что очередной саммит лидеров СНГ состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге. Это будет неформальная встреча.

Стоит отметить, что Баку и Ереван продолжают переговоры о мирном соглашении, а также о делимитации и демаркации границ. При этом напряжение в армяно-азербайджанских отношениях нарастает.